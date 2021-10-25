Медведчук отреагировал на акцию радикалов у своего дома

Политик рассказал, кто стоит за этими акциями

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обвинил киевское руководство в провокации. В воскресенье у дома политика, где он находится под арестом, собрались сотни радикалов. В громкоговоритель они выкрикивали оскорбления и угрозы, жгли ватники. За всем этим, не вмешиваясь, наблюдала полиция.

Блокировки активов, круглосуточного домашнего ареста, более чем серьезных обвинений в госизмене и содействии террористической организации, выдвинутых против Виктора Медведчука, украинским радикалам оказалось недостаточно. В воскресенье они вновь собрались у дома главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Полиция традиционно не вмешивалась.

"Организовывает это власть, которую возглавляет господин Зеленский, организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои, членов моей семьи и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организаторами, кто стоит за этими акциями", - заявил Медведчук.

Это интервью на русском языке Виктор Медведчук дает Первому Независимому. Телеканал организовали журналисты трех других попавших под санкции совета нацбезопасности оппозиционных медиа. Но и "першему незалежному" отключили сигнал через час после начала вещания. Теперь в провозгласившей себя молодой демократией Украине свободу слова, да еще и на привычном большинству граждан русском языке, можно наблюдать только в интернете. Власть старается всеми способами оградить граждан от правды.

"Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается – он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины. И мы это видим не только потому, что растут цены, причем, заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и потому, что власть не профессиональна, профнепригодна, она не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться", - отметил Медведчук.

У Украины была возможность, и Виктор Медведчук это подтверждает, получать российский газ напрямую. По фиксированным ценам, 175 долларов за тысячу кубометров. Нужно было всего лишь не заниматься газовым шантажом, а подписать долгосрочные контракты. Но, что Порошенко, что Зеленский решили поиграть в независимость от Москвы. Доигрались до того, что Киев платит за российское топливо дороже, чем многие европейцы.

Только прямые и конструктивные переговоры с Россией помогут выйти из тупика, уверен Медведчук. И не только по газовому вопросу. Но Владимир Зеленский вместо демонстрации готовности к разумному диалогу продолжает устраивать перфомансы и показательные акции. Например, захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт.

"У людей должны быть свет, газ, тепло, у людей должна быть работа, должна быть заработная плата, дети должны учиться. Вот, в чем эффект деятельности власти, а не создание общественного мнения через эффекты пиар-акций, как это, допустим, бывает, когда та или иная группа выступает со сцены, творческий коллектив или тот же "Квартал 95", - сказал Медведчук.

Наряду с радикалами, у дома Виктора Медведчука собрались и сторонники. Политика они поддерживали песней День Победы. На минувших парламентских выборах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь показала весьма серьезный результат. Видимо, это и раздражает так пытающуюся удержаться у власти "команду Зе".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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