Федеральной таможенной службе исполнилось 30 лет

Как работают ее сотрудники?

История ведомства началась еще в XVII веке, а ровно 30 лет назад был создан Государственный таможенный комитет РСФСР, преобразованный позже в современную Федеральную таможенную службу. Перед ее сотрудниками стоит важнейшая задача - следить за тем, чтобы любое пересечение границы соответствовало букве закона.

Эмоции кинолога мгновенно передаются собаке. Если хозяин рад и бурно выражает свой восторг, значит, животное всё сделало правильно. Так - в форме игры - проходит тренировка кинологов таможенной службы.

Хвостатый сотрудник таможни должен не только обнаружить спрятанный мячик, но и особым образом указать на это хозяину. Сделать это можно двумя способами. Либо полностью замереть, либо практически указать хозяину лапой.

Поисковые навыки отрабатывают сразу на нескольких локациях. Собака не должна растеряться на рабочем месте. А ведь бывает всякое. Через границу пытаются провезти и наркотики, и оружие, и даже денежные единицы в особо крупных размерах. И иногда только чуткий собачий нос может помочь сотруднику таможни найти преступника и вычленить в калейдоскопе запахов тот самый. Конкурс на обучение в этот кинологический центр - как в лучших вузах.

Впрочем, собака лишь помощник. Последнее решение всегда остаётся за сотрудником таможни. Именно поэтому в службе работают люди, которые, в том числе, очень тонко разбираются в базовой психологии. Вычислить из толпы людей того самого нарушителя - задача не из лёгких. Концентрация внимания - колоссальная. Но только так, будучи постоянно начеку, и получается пресекать ввоз и вывоз из страны товаров в обход закона.

Так, в аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни задержали 36-летнего гражданина Индии. Он пытался ввезти в нашу страну 87 килограммов ювелирных изделий. Только полудрагоценных камней в партии было 8,5 килограмма. Сотрудники Крымской таможни пресекли вывоз на Украину 84 предметов культурного наследия. Для экспертной оценки таких задержанных товаров приглашают сотрудников специальной службы на базе таможни. Специализация широкая: от старинных рукописей до транспортных средств.

За 30 лет работы достижений немало. Впрочем, почивать на лаврах не спешат - всегда смотрят на усовершенствование системы. В век цифровизации ФТС перешла и в онлайн-режим.

"В первую очередь, это упрощает жизнь участнику внешнеэкономической деятельности, поскольку он, сидя у себя в офисе, находясь дома, может подавать декларацию с использованием личного кабинета", - рассказал и.о начальника московского областного таможенного поста центра электронного декларирования.

Таможенная служба России - одна из наиболее эффективно работающих в мире. Об уникальности этого органа неоднократно говорил Владимир Путин. Траектория движения ведомства ясна: курс взят на электронные сервисы. Стратегия развития сформирована до 2030 года.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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