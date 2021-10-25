Мощный ураган обрушился на Калифорнию (видео)

Последствия стихии устраняют

Последствия мощного урагана ликвидируют в американском штате Калифорния. Стихия принесла с собой ливни и сильный ветер. Обильные осадки стали причиной селей и оползней. Повалены деревья, повреждены дома и автомобили. Ситуацию усугубляют недавние природные пожары, которые иссушили землю.

Утопающие в уличных реках автомобили, поваленные линии электропередач, с корнями выдранные деревья. На берег Северной Калифорнии, где с конца лета больше месяца бушевали самые крупные в истории штата пожары, теперь обрушился ещё и мощный ураган.

То, что не успело погибнуть в огне, сопровождаемый проливными дождями и штормом циклон принялся разрушать с новой силой. В который раз за год местные жители подсчитывают убытки.

Из-за наводнения в Сан-Франциско частично перекрыли улицы. Жителей районов, расположенных к югу от города, попросили эвакуироваться. Из-за оползней в округе Батт перекрыта трасса State Route 70. Также подтопления отмечены в Беркли и Окленде.

Проливной дождь и сильный ветер сопровождали приход атмосферной реки — длинного и широкого шлейфа влаги, пришедшего из Тихого океана. По прогнозам специалистов, в течение следующих нескольких дней он будет продвигаться на юг.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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