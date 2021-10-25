Глава ФТС доложил Путину о работе службы

Встреча прошла в Ново-Огарёве

В 2020-м году в российской таможне завершилась масштабная реформа, в ходе которой изменилась структура органов и произошла глубокая цифровая трансформация. О том, как ведомство работает в новой системе координат, Владимиру Путину рассказал глава федеральной службы Владимир Булавин. Рабочая встреча прошла в понедельник в Ново-Огарёве, сообщает "ТВ Центр".

"По нашему мнению, основные принципы реформирования, которые были реализованы, полностью себя оправдали. Но самое главное, нам удалось решить две основные задачи: таможенное оформление стало более быстрым, прозрачным и удобным для участников внешнеэкономической деятельности, и существенным образом снизилась административная нагрузка в целом на бизнес. И с другой стороны, таможенное оформление стало более эффективным для государства с точки зрения выполнения таможенными органами своей фискальной функции. И, в конечном счете, все это, на наш взгляд, сказалось на росте товарооборота в стране", - заявил Булавин.

Булавин особо отметил: цель - сделать таможенное оформление более быстрым, качественным и удобным - полностью решена. К тому же, процесс стал более эффективным для государства - только с начала года ведомство перечислило в федеральный бюджет почти 5 триллионов рублей. Но работа по развитию службы не прекращается. Активно внедряются цифровые технологии, совместно с Минтрансом идет работа над интеллектуальным пунктом пропуска.

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