В Европе набирает популярность топливный туризм

Энергетический кризис подстегивает панические настроения граждан

Россия должна вывести Европу из жёсткого энергокризиса. Такие заявления звучат из США на фоне нарастающего дефицита топлива в Старом свете. Излюбленная тактика Вашингтона диктовать другим странам свои условия выглядит особенно цинично при собственном бездействии и систематическом срыве контрактов на поставки энергоресурсов. В Европе тем временем - паника.

Великобритания. Цены на бензин достигли рекордного в истории страны уровня. В пересчете на американскую валюту - два доллара 5 центов за литр. Германско-чешская граница. Длинная очередь из автомобилей - как наглядное свидетельство осеннего топливного туризма. В ФРГ литр стоит - под два евро. Немцы с канистрами наперевес ринулись в соседние Австрию, Чехию и Польшу. Экономия в 50 центов с литра оправдывает затраты на дорогу.

Энергетический кризис, разразившийся в Европе, лишь подстегивает панические настроения граждан. И заявления "большого брата" в адрес вроде бы союзников оптимизма не добавляют. Их суть: демократии отсыпем сколько угодно, а вот с газом разбирайтесь сами.

"Думаю, США направляют значительные объемы сжиженного природного газа на рынок. Но американское правительство не дает указаний нашим компаниям, кому продавать", - заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.

Политика двойных стандартов в действии: когда Вашингтон по всем фронтам давил на Европу, заставляя отказываться от недорого российского газа и обещая залить весь Старый Свет своим СПГ, он мог указывать своим компаниям. А теперь - якобы нет. Зато с прежним нахрапом Белый дом пытается руководить даже "Газпромом", делая безапелляционные заявления о том, кому российский гигант должен экспортировать свои энергоресурсы.

"Единственным поставщиком, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке этой зимой, является Россия. Они могут нарастить добычу, они должны это сделать, они должны поставлять по существующим газопроводам", - сказал Амос Хохштайн.

"Газпром" и без указаний из Вашингтона не просто действует в рамках контрактов, бьет рекорды на некоторых направлениях. Канцлерин Меркель подтверждала: Россия выполняет все свои обязательства на поставку энергоносителей. Еврокомиссия по жалобе Литвы и Польши изучает обвинения в адрес поставщиков. К "Газпрому" вопросов нет.

А что насчет США? Порт Клайпеды. Литва очень гордилась новым терминалом. Сюда непрерывным потоком должен был идти обещанный Вашингтоном СПГ. Пусть втридорога, зато не из России. На днях стало известно: американцы попросту кидают своих европейских партнеров, намереваясь переориентировать поставки на азиатское направление. Сегодня стало известно: в США внезапно вышли из строя два терминала по производству сжиженного природного газа. Они обеспечивали четверть общего объёма СПГ. Что бы это ни было - правда или утка, чтобы откреститься от обещанных европейцам поставок, но новость для партнеров Вашингтона явно тревожная. Хотя для широких масс в энергокризисе виновата не бездумная энергетическая политика Запада, а Москва. А еще капризы погоды -ураганы, засухи.

Вот и президент Джо Байден в своей последней речи вместо того, чтобы предложить реальные меры по выходу из энергокризиса, во всем клянет стихийные бедствия и обещает строить дороги еще выше, а плотины еще крепче. Лучше б строил газопроводы, как Путин, не упустили возможности покритиковать оппоненты.

За 9 месяцев этого года рейтинги Байдена демонстрируют антирекорды. Ниже не падал ни один президент США, начиная с 1945 года.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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