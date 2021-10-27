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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

08:32
  • среда
  • 27 октября 2021

Собранные доказательства в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям

Следственный комитет России выясняет обстоятельства многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса. Возбудить уголовное дело поручил глава СКР.
Украина готовит новую провокацию в Донбассе

Украинские военные вели огонь из артиллерийских орудий по населенным пунктам Тельмановского района в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции, а школа и больница остались без электроэнергии, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, украинские силовики пытались захватить населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают граждане не только ДНР, но и Российской Федерации. Военные провели незаконные обыски в домах и задержания. 

"В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России.  В соответствии с российским законодательством и нормами международного права СК России продолжит принимать все возможные усилия для установления обстоятельств преступлений против мира и безопасности человечества, совершаемых украинскими силовиками на Донбассе против мирных граждан. Доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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