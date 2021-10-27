Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

Собранные доказательства в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям

Следственный комитет России выясняет обстоятельства многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса. Возбудить уголовное дело поручил глава СКР.

Украинские военные вели огонь из артиллерийских орудий по населенным пунктам Тельмановского района в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции, а школа и больница остались без электроэнергии, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, украинские силовики пытались захватить населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают граждане не только ДНР, но и Российской Федерации. Военные провели незаконные обыски в домах и задержания.

"В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России. В соответствии с российским законодательством и нормами международного права СК России продолжит принимать все возможные усилия для установления обстоятельств преступлений против мира и безопасности человечества, совершаемых украинскими силовиками на Донбассе против мирных граждан. Доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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