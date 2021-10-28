Поляки возмутились закрытием приграничного движения с Россией

Причина оказалась неожиданной

В Польше отметили дату – 5 лет с момента отмены режима малого приграничного сообщения с Россией. Он позволял полякам многократно пересекать границу в упрощенном режиме, и в Калининградскую область катались, как на дачу, заправляя машины нашим бензином и приобретая крепкие напитки, которые в России стоят дешевле.

Пять лет назад поляки режим прикрыли, сославшись на близящийся саммит НАТО. Потом польские официальные лица начали путаться в показаниях. Давали крайне туманные объяснения. Во-первых, Крым воссоединился с Россией. Интересно, какая связь? Во-вторых, режим приграничного сообщения облегчает шпионскую деятельность. Отлично объяснили!

Поляки приезжали за бутылкой водки в Калининград и, видимо, в порядке обмена выбалтывали какие-то секреты русским шпионам. Даже польскому сейму надоела эта неопределенность и у МИДа спросили, не пора ли режим вернуть? Польская пресса задает тот же вопрос. МИД ответил:

"Действие соглашения о малом приграничном движении было приостановлено в связи с интересами государственной безопасности, а также из-за проблем со злоупотреблениями в торговле подакцизными товарами".

Потом ситуация стала яснее, оказывается, польские граждане, по мнению Варшавы, привозили из России на родину слишком много водки, сигарет и бензина. Неизвестно, какой урон польскому производителю приносили эти заграничные туры.

Политики пытались выяснить – может у правительства есть конкретные данные – сколько крепкого алкоголя и топлива пересекло границу?

"Случалось, конечно, что люди привозили на бутылку больше, чем позволяет закон, но, по моим наблюдениям, а я живу в регионе, явление не носило масштабного характера", - заявил сенатор из Эльблонга Ежи Вчисла.

Приграничной считается 15-километровая территория, к этой границе примыкающая. Причем, полякам, возвращающимся из Калининградской области на машине, разрешается ввезти всего пару пачек сигарет и пол-литра крепкого спиртного. Наши поллитровки подорвали экономическую мощь Речи Посполитой?

Вот польская статистика: граждане России, пользуясь этим режимом малого приграничного сообщения, потратили в Польше примерно 70 миллионов евро в год. В 2015-м. Когда режим прикрыли, поездок стало меньше. Ситуация, как с русским газом – себе в убыток будем покупать что подороже, но покажем России! Покончим и с газом, и с русской водкой. Осталось только победить русского медведя. Но этим заняты бесстрашные солдаты стран Балтии. Вот уж в действительности все не так, как на самом деле.

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