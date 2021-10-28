ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расписанный под хохлому "Союз" запустили к МКС

08:40
  • четверг
  • 28 октября 2021

Ракета-носитель уже вышла на орбиту

С космодрома Байконур в четверг успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18".
Россия и ОАЭ обсудят создание замены МКС

Транспортник уже на орбите, автономный полет до МКС займет двое суток, стыковка запланирована на 30 октября. Она будет проходить в автоматическом режиме, сообщает "ТВ Центр".

Корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, кислород, одежду и продукты - в том числе для новогоднего стола. Дополнительное внимание к запуску ракеты-носителя в этот раз привлек ее непривычный внешний вид: корпус был расписан под хохлому - узоры нанесли в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которое отмечается в этом году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18"
Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.