Расписанный под хохлому "Союз" запустили к МКС

Ракета-носитель уже вышла на орбиту

С космодрома Байконур в четверг успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18".

Транспортник уже на орбите, автономный полет до МКС займет двое суток, стыковка запланирована на 30 октября. Она будет проходить в автоматическом режиме, сообщает "ТВ Центр".

Корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, кислород, одежду и продукты - в том числе для новогоднего стола. Дополнительное внимание к запуску ракеты-носителя в этот раз привлек ее непривычный внешний вид: корпус был расписан под хохлому - узоры нанесли в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которое отмечается в этом году.

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