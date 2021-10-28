Украинские военные вновь обстреляли территорию ДНР и ЛНР

В ОБСЕ призвали стороны конфликта не допускать эскалации

Новое обострение на Донбассе. Об участившихся обстрелах со стороны украинских военных сообщают в Донецке и Луганске. В четверг утром восемь снарядов были выпущены по посёлку Минеральное в ДНР.

Трижды атакована территория Луганской Народной Республики. Перед этим нарушение перемирия было зафиксировано во вторник, когда украинские силовики открыли огонь из миномётов и стрелкового оружия по населенным пунктам Смелое, Пришиб и Голубовское, сообщает "ТВ Центр".

На этом фоне спецпредставитель ОБСЕ призвал все стороны конфликта не допускать эскалации. А украинский посол в Германии заявил, что Киев якобы имеет право использовать на Донбассе боевые беспилотники. Против этого решительно выступают в Берлине. В немецком МИДе применение дронов называют нарушением минских соглашений.

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