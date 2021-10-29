Коронавирус в мире: в Прибалтике принимают экстренные меры

Там тяжелая обстановка

Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к отметке в 5 миллионов. Серьезный вклад в увеличение этих показателей в последнее время вносят страны Прибалтики - обстановка там сложная, правительства принимают экстренные меры.

Жителей Эстонии с пятницы обязали носить маски во всех помещениях. В том числе саунах, бассейнах, аквапарках. Снять средство индивидуальной защиты можно только перед водными процедурами, сообщает "ТВ Центр".

Великобритания с 1 ноября упрощает въезд для туристов. Теперь в "красном списке" нет ни одного государства - раньше жителям таких стран требовалось отбывать карантин по приезде в Королевство.

Вакцинированные "Спутником V" с 15 ноября смогут въезжать в Израиль. По прилёте нужно будет сдать тест на наличие антител. Частично отменить карантин для туристов в ноябре планирует и Вьетнам. Путешественникам разрешат въезд в несколько провинций, при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

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