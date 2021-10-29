"Попытка сменить тему": зачем Цукерберг переименовал Facebook

Как собирается развиваться новый бренд?

Компания Facebook сменила название. Теперь это Meta. У корпорации новый логотип и, по словам основателя Марка Цукерберга, новые цели. Поможет ли ребрендинг избавиться от скандалов, которыми окружён цифровой гигант?

Всего неделю назад в центральном офисе Facebook на вопросы журналистов о возможном переименовании отвечали, что это "сплетни и слухи". Которые теперь официально подтвердил основатель и глава корпорации. Компании Facebook больше нет.

"Я с гордостью объявляю, что с сегодняшнего дня наша компания называется Meta. Наша миссия остаётся прежней – она заключается в объединении людей. Но теперь мы будем первыми в метавселенной, а не в Facebook", - заявил Марк Цукерберг.

Решение, с одной стороны, логичное. Компания владеет не только самой популярной в западном мире одноимённой соцсетью, но и такими продуктами, как Instagram, WhatsApp и подразделением по производству гарнитур виртуальной реальности. Именно на объединении живого и искусственного интеллекта, действительности и 3D-моделирования делает акцент Марк Цукерберг, объявляя о развитии бренда.

Планы как никогда масштабны и амбициозны. Но специалисты в области маркетинга считают, что миллиардер лукавит.

"Когда вы меняете название корпоративного бренда, у людей появляются ожидания. Что произойдут какие-то значимые изменения, направленные на преодоление кризиса этого бренда. Но таких изменений не происходит. Это попытка сменить тему, не касаясь реальных проблем. Поэтому, я думаю, люди будут разочарованы и, возможно, даже высмеют новое название", - рассказал вице-президент консалтинговой фирмы, почётный профессор Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Аакер.

Новое название и логотип компании, представляющий из себя ленту Мёбиуса, действительно тут же стал объектом многочисленных интернет-мемов. Но главное: скандалы, связанные с Facebook и её основателем, только набирают обороты. В округе Колумбия Цукерберг проходит ответчиком по делу о массовой утечке данных пользователей. А в Конгрессе США и в Лондоне заслушали доклады о намеренном курсе соцсети на разжигание национальной розни и на контент, опасный для здоровья пользователей, в том числе малолетних.

Пока же руководство компании устраивает пафосные акции, посвящённые смене названия. А рядовые сотрудники заняты решением более насущных проблем: в США и Канаде сеть Facebook снова висит – работает с перебоями. Как это было всего три недели назад.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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