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Молодежь теряет интерес к Facebook

16:13
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Подростки предпочитают другие площадки, чтобы рассказывать о своей жизни

Как следует из внутренних документов Facebook, на которые ссылается агентство Bloomberg, молодые люди и подростки меньше времени проводят в социальной сети, что может негативно сказаться на прибыли.
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Так, согласно отчету, в этом году подростки стали проводить на сайте на 16% меньше времени, чем в 2020-м, а "молодые взрослые" - на 5% меньше.

Вместе с тем средний возраст впервые регистрирующегося пользователя вырос с 19-20 до 24-25 лет. В чем именно причина происходящего, в Facebook пока не понимают, но пытаются разобраться.

"Существует проблема с тем, как молодежь делится информацией о своей жизни. Они предпочитают другие приложения, чтобы рассказать о повседневных делах и поделиться важным из жизни", - сказано в одном из внутренних отчетов.

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