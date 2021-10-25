Молодежь теряет интерес к Facebook

Подростки предпочитают другие площадки, чтобы рассказывать о своей жизни

Как следует из внутренних документов Facebook, на которые ссылается агентство Bloomberg, молодые люди и подростки меньше времени проводят в социальной сети, что может негативно сказаться на прибыли.

Так, согласно отчету, в этом году подростки стали проводить на сайте на 16% меньше времени, чем в 2020-м, а "молодые взрослые" - на 5% меньше.

Вместе с тем средний возраст впервые регистрирующегося пользователя вырос с 19-20 до 24-25 лет. В чем именно причина происходящего, в Facebook пока не понимают, но пытаются разобраться.

"Существует проблема с тем, как молодежь делится информацией о своей жизни. Они предпочитают другие приложения, чтобы рассказать о повседневных делах и поделиться важным из жизни", - сказано в одном из внутренних отчетов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram