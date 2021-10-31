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В Сирии прошла велогонка с участием россиян

10:50
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Победила дружба

Настоящий праздник спорта - в сирийской Латакии прошла международная велогонка. Участие в ней приняли и россияне. 20-километровый маршрут из равнинной части провинции в горную, в условиях 30-ти градусной жары - испытание вдвойне непростое.
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Включились в работу велогонщики со всего арабского мира. Конкуренцию им составляют наши крымчане, краснодарцы и оренбуржцы. Велогонка проходит второй год подряд, сообщает "ТВ Центр".

Октябрьский маршрут - это 20 километров из Латакии в горную часть провинции. Равнинная гонка по хорошему асфальту. Едут пятерками. Ведущий задаёт темп, замыкающие отдыхают. Затем меняются.

Тренер, который едет в машине сопровождения и следит за процессом, доволен. Взяли хороший темп, пока без происшествий. Но ближе к финишу наших ребят нагоняют сирийцы. В какой-то момент экипажи поравнялись.

Велогонка любительская, поэтому чётких правил нет. Сирийцы, как выяснилось, включили все свои скорости - в прямом смысле. Наши спортсмены соблюдали международный регламент.

В любом случае - победила дружба. Наши спортсмены ехали за опытом и впечатлениями. В избытке получили и то, и другое. Собираются выйти на октябрьский маршрут и в следующем году.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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