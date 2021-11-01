Собянин рассказал о работе горячих линий помощи пожилым москвичам

Мэр посетил Московский штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Москве столичные волонтеры возобновили акцию помощи пожилым москвичам #МыВместе. Добровольцы оказывают поддержку примерно трем миллионам людей старшего возраста, которые находятся на самоизоляции. В городе уже полтора года работает горячая линия комплекса социальной защиты. Об этом в понедельник напомнил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с волонтерами и предпринимателями, которые готовы прийти на помощь людям.

Нерабочие дни в Москве - самая "горячая" пора для волонтеров. Вот, у кого дел сейчас невпроворот. Именно они - главные помощники тех, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции. Все, что нужно - продукты, лекарства - приносят волонтёры. Акция помощи пожилым москвичам #МыВместе стала популярной еще в начале пандемии, тогда сотни добровольцев помогали всем, кто по объективным причинам не мог выйти из дома. Сегодня ситуация повторяется.

"У нас около 3 миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, и, конечно, для них требуется постоянная помощь: и социальная, и психологическая помощь. В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, которая уже полтора года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, но, конечно, помимо помощи от государственных служб, очень важно, чтобы работали в этом направлении и общественные организации, и все люди неравнодушные", - отметил Собянин.

Таких в этом центре - сотни человек. А всего в Москве участниками акции стали уже более двух с половиной тысяч добровольцев. На встрече с мэром Москвы они рассказали о своей работе во время локдауна.

Продукты, лекарства. Но иногда куда важнее общение, которое дают волонтеры. Особенно сложно оставаться взаперти одиноким людям. За все время ограничений некоторые волонтеры взяли под патронаж пенсионеров в своем районе.

"Так получилось, что у заявительницы был день рождения и мы решили купить ей торт. После этого она еще несколько раз звонила в наш ситуационный центр, благодарила за то, что мы предоставили ей такие яркие эмоции в ее день рождения", - рассказал волонтер Артем Иванов.

Навстречу волонтерам идет и бизнес. Заявки всегда собираются оперативно, с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности и бесконтактной доставки и, что немаловажно, на особых условиях.

"Мы сделали специальные скидки - 10 процентов по бейджу волонтера, сделаем QR-коды такие же на бейджах, чтобы сотрудник смог прийти и бесконтактно отсканировать код и получить скидку для ваших бабушек и дедушек, для всех социальных граждан, которые нуждаются в вашей помощи", - сообщил представитель компании-ритейлера Вячеслав Султанов.

Но волонтерская акция #МыВместе - это не только доставка продуктов. Это еще работа в московских больницах и поликлиниках, где развернуты ковидные койки. Сейчас медикам помогают больше сотни добровольцев в Коммунарке, институте Склифосовского и в других городских больницах, а также мобильных пунктах вакцинации. Волонтеры активно принимают участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Внести свой вклад может любой желающий. Набор добровольцев открыт на сайте mosvolonter.ru.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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