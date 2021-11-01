Путин назвал причину новых вспышек коронавируса

Необходимо вовремя ревакцинироваться, подчеркнул президент

Вспышки коронавирусной инфекции начинаются из-за того, что люди вовремя не проходят ревакцинацию. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер сообщил, что при общении с коллегами из других государств, где уровень вакцинации может превышать 60%, задавал вопрос, почему возникают новые вспышки COVID-19. Причиной этого является то, что "упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию".

Глава государства также отметил, что в настоящее время разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.

Однако самым универсальным и лучшим способ защитить себя от коронавируса остается вакцинация, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России по состоянию на 31 октября проведено 209 710 600 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. В ведомстве отметили, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

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