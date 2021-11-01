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Путин сообщил о скорых поставках в армию системы С-500

18:02
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны, заявил глава государства

Долю современного оружия и техники в войсках ПВО и ПРО к 2027 году доведут не менее чем до 80%, а уровень модернизации флота должен превысить 70 процентов. Об этом заявил Владимир Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи.
Путин пообещал адекватную реакцию на попытки сломать стратегический паритет

В частности, в ближайшие годы в войска поставят 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщает "ТВ Центр".

Верховный главнокомандующий подчеркнул: необходимо и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны, как ответ на разработку в ведущих странах ударных средств нападения. Этого требует и текущая обстановка, например, активность кораблей НАТО у российских границ.

Как раз сейчас один из американских эсминцев, обратил внимание Владимир Путин, зашёл в Чёрное море. Отдельно в ходе совещания остановились на ситуации с коронавирусом в армии, и в целом по стране.

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