В селе Старомарьевка заметили украинского военного с шевроном СС "Галичина"

Ситуация на линии разграничения обострилась

Новый скандал с участием украинских военных произошёл в Донбассе. Один из них с нашивкой дивизии СС "Галичина" был замечен в селе Старомарьевка. Этот населённый пункт в нарушение минских договорённостей на днях взял под контроль Киев. Обличающие кадры случайно показали в эфире национального телевидения. Провокации со стороны ВСУ в последнее время участились и привели к серьёзному обострению ситуации на линии разграничения.

Украинские средства массовой информации делятся подробностями очередной, как говорят в Киеве, победы. Несколько дней назад село Старомарьевка было взято под контроль ВСУ. Населённый пункт находится в так называемой серой зоне - участке земли между позициями противоборствующих сторон. Согласно минским договорённостям, ни одна из армий не имеет права там появляться. Однако захват этого села произошёл. На въезде поднят украинский флаг. На Украине объясняют - это было сделано из гуманитарных соображений.

"Я лично и четыре моих помощника и сопровождающие военные зашли на улицу Центральную. Пришли для того, чтобы провести с людьми вакцинацию, помочь подготовиться к зиме", - рассказал глава Мирненской военно-гражданской администрации Волновахского района Украины Владимир Весёлкин.

Почему для этой цели была выбрана именно Старомарьевка, хотя аналогичных населённых пунктов в серой зоне немало, никому не объяснили. Учитывая, что после захвата села начались бои и Киев отчитался о применении турецких беспилотников "Байрактар", версия, озвученная в понедельник министром иностранных дел России, выглядит самой правдоподобной.

"Да, обострение налицо. Попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", - заявил Сергей Лавров.

Появлению в Старомарьевке украинских солдат рады не все жители села. Не хотят разговаривать даже с журналистами из Киева.

Украинские СМИ говорят - не общаются из-за страха перед ДНР. Но, возможно, причина совсем в другом. Потому что не таких освободителей здесь ждали. Вот украинский солдат, который сопровождал журналистов. Зовут Русланом. На левом рукаве - шеврон образованного из украинцев в годы Великой Отечественной войны нацистского пехотного подразделения СС "Галичина". Корреспондент рассказывает о ситуации, но эта нашивка с белым львом - красноречивее любых слов.

Вряд ли украинские журналисты не знают, что означает этот шеврон. Но, тем не менее, кадры в эфир попали. Напомним, в 2018 году на официальном сайте президента Украины были опубликованы снимки Петра Порошенко с солдатами 95-ой десантно-штурмовой бригады. Рядом с президентом стоял солдат с шевроном СС "Мертвая голова". На груди – так, чтобы всем было видно.

В минувшие выходные по центру Киева, во время празднования Хэллоуина, гуляли молодые люди в белых костюмах американской расисткой группировки "Ку-клукс-клан". И с плакатами, на которых по-английски было написано: да, мы расисты. А во Львове националисты напали на пенсионеров, которые торговали на местном блошином рынке старыми значками. За то, что в ассортименте были советские красные звёздочки.

Ещё в начале вооруженного конфликта в Дебальцеве видели украинских военнослужащих с нашивками - рабовладельцы. Тогда генералы назвали всё это неудачной шуткой отдельных солдат. Теперь - фашистские флаги, шевроны и, судя по всему, идеология. Украинские власти это упорно игнорируют.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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