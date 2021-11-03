Коронавирус в России: регионы подумывают о продлении нерабочих дней

Пока нерабочие дни продлили только Новгородская и Томская области

Почти 247,5 миллиона случаев коронавируса зафиксировано по всему миру. В России из-за высокого уровня заболеваемости регионы вынуждены усиливать ограничения. На неделю дольше будет действовать режим нерабочих дней в Новгородской и Томской областях. А в Чувашии QR-коды планируют не отменять как минимум до Нового года.

Показатель сатурации, то есть насыщенность кислородом крови, в 10 единиц - это кома. И в таком состоянии в реанимации Алексей Иванович провел несколько недель. Врачи спасли. Сейчас постепенно идет на поправку. Но еще не встает. И не снимает кислородную маску.

В клинике почти нет свободных коек. С диагнозом COVID-19 и обширным поражением легких - каждый третий. Большинство - пожилые. Что чувствуют люди под аппаратами ИВЛ, многие знают из сюжетов по телевидению. Но никто не был готов к тому, что сам окажется без сознания, с трубками в носу. Слышали и о том, как важно прививаться, но теперь расплачиваются за беспечность своим здоровьем. Почти все, кто сейчас в стационаре, сокрушаются врачи, не вакцинированы.

"Важно понимать, что сейчас вот в эти нерабочие дни, есть возможность нам всем принять участие в том, чтобы прервать эту цепочку заболеваемости, чтобы снизить заболеваемость, и в конечном итоге, помочь медикам в лечении пациентов", - говорит главврач ГКБ им Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Не менее важно прервать и цепочку нарушений во всех сферах: от поведения людей, которые ездят без масок в общественном транспорте, до работы торговых точек. В Москве во время рейдов инспекторы Роспотребнадзора закрыли еще два магазина. Сотрудники, как выяснилось, не были вакцинированы. Владельцев торговых точек ждут штрафы.

А вот персоналу этой поликлиники в Краснодаре могут грозить реальные сроки за мошенничество. Полицейские Кубани выявили целую сеть, торговавшую поддельными сертификатами. Впрочем, угодить за решетку могут и покупатели фальшивок.

"Те, кто покупают заведомо поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, сразу подлежат к привлечению к уголовной ответственности, в независимости от того, использовали они этот документ или нет", - предупреждает руководитель пресс-службы МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Торговля поддельными QR-кодами и ПЦР-тестами идет и онлайн. Полицейские уже обнаружили и заблокировали более двух тысяч таких сайтов. Завели 500 уголовных дел. И, кстати, фальшивки, говорят в МВД, одна из причин, почему в стране количество заболевших так резко выросло за последние два месяца.

Жесткие ограничения готовы ввести власти Амурской области и Хабаровска. В Ульяновской, Новгородской и Коми с 6 ноября, не исключено, что вынужденно продлят нерабочие дни. Уровень распространения ковида в этих регионах почти не снижается. Кроме увеличения коечных фондов, больницы в Коми, Архангельске, Перми, Костроме и Мурманске, остро нуждаются в кислороде. Более 30 тонн сжиженного газа этим регионам передали моряки Северного флота. Кислород доставили грузовыми машинами в герметичных контейнерах. Первые баллоны уже в красных зонах подключены к аппаратам ИВЛ.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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