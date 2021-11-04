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На месте крушения Ан-12 найдены оба самописца

11:44
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Какие причины катастрофы рассматриваются специалистами?

По уточненным данным, девять человек погибли в результате крушения транспортного Ан-12 под Иркутском. Это все, кто находился на борту. Среди них - граждане России, Белоруссии и Украины.

Трагедия произошла накануне. Самолёт, следовавший из Якутска, рухнул, когда пилоты пытались увести его на второй круг после неудачного захода на посадку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На месте крушения найдены оба "черных ящика". Один самописец уже изъяли. Среди причин ЧП рассматривают ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность, сообщает "ТВ Центр".

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