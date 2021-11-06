В Новороссийске таксист 15 минут блокировал скорую помощь

Врачи написали заявление в полицию

В Новороссийске полиция разыскивает таксиста, который заблокировал машину скорой помощи. Медики спешили на срочный вызов и потеряли почти 15 минут.

Инцидент произошёл в одном из дворов города. Легковой автомобиль перекрыл выезд. При этом мужчина, который был за рулём, не только отказался уступить дорогу карете скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, но и стал спорить с водителем.

Таксист освободил проезд лишь после того, как вмешались жители соседнего дома. После случившегося медики написали заявление в полицию, сообщает "ТВ Центр".

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