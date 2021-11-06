Большая редкость: жители Урала увидели полярное сияние

Оно возникло из-за вспышки на Солнце

Необычное по своей яркости полярное сияние в эти дни могут наблюдать жители во всех северных регионах России.

В зелёные цвета небосвод окрасился в Якутии, Архангельской области и на Чукотке. Ночные виды завораживают.

Природное явление наблюдают и за тысячи километров от Полярного круга - в Свердловской, Челябинской областях. Для регионов Урала северное сияние - большая редкость.

Учёные связывают это с сильнейшей за последние несколько лет магнитной бурей, которая началась 4 ноября из-за вспышки на Солнце, сообщает "ТВ Центр".

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