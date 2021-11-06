Большая редкость: жители Урала увидели полярное сияние

Оно возникло из-за вспышки на Солнце
Необычное по своей яркости полярное сияние в эти дни могут наблюдать жители во всех северных регионах России.
В зелёные цвета небосвод окрасился в Якутии, Архангельской области и на Чукотке. Ночные виды завораживают.
Природное явление наблюдают и за тысячи километров от Полярного круга - в Свердловской, Челябинской областях. Для регионов Урала северное сияние - большая редкость.
Учёные связывают это с сильнейшей за последние несколько лет магнитной бурей, которая началась 4 ноября из-за вспышки на Солнце, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: