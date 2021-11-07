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В России отмечают 80-летие легендарного Парада на Красной площади

12:53
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

С него солдаты попали прямо на передовую

7 ноября в России отмечается День воинской славы. 80 лет назад состоялось одно из важнейших событий Великой Отечественной войны - легендарный парад на Красной площади.
Российские школьники провели телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года

Тысячи советских солдат и офицеров, которые в тот день маршировали по брусчатке в скором времени уже были на передовой. Немецкие войска вплотную подошли к Москве и готовились к штурму.

Именно парад 1941 года показал всему миру, что дух бойцов Красной Армии не сломлен, они будут сражаться за Родину до последнего. И ситуацию действительно удалось переломить. Уже через месяц враг был отброшен от столицы. Из-за пандемии традиционный торжественный марш на Красной площади в этом году пришлось отменить.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Александровском саду. К Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы и венки. В церемонии приняли участие представители столичного правительства, общественных организаций, военнослужащие, сообщает "ТВ Центр".

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Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата
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