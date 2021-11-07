Экоактивисты вышли на протесты по всему миру

Они провели Глобальный день действий

Волна протестов экоактивистов прокатилась по всему миру. География выступлений - от Сиднея до Стамбула и европейских столиц. Участники назвали международную акцию Глобальным днём действий.

Во Франции митинги прошли в Париже и других городах. В Ренне к защитникам окружающей среды примкнули представители движения жёлтых жилетов, антифашисты и радикалы. Демонстрация переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты.

В шотландском Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, состоялась самая масштабная акция. По оценкам организаторов, в ней приняли участие около ста тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Активисты использовали пиротехнику и перекрыли движение по мосту в центре города, приковав себя к металлическим ограждениям. Более 20 нарушителей порядка задержаны.

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