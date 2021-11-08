В России завершился режим нерабочих дней

В пяти регионах режим продлили

Сегодня россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации или перенесённом заболевании. QR-код можно получить на портале Госуслуг. Утром из-за наплыва пользователей сервис оказался недоступен. Кроме того, стали поступать жалобы о сокращении до полугода срока действия ранее выданных документов. В Минцифры объяснили ситуацию техническим сбоем, отметив, что всё будет восстановлено и сроки действия QR-кодов останутся прежними. При этом столичный портал MOS.RU функционировал в штатном режиме. В России завершился объявленный президентом режим нерабочих дней. Но в пяти регионах, где сложная ситуация с заболеваемостью, вынужденные выходные решили продлить.

Москва возвращается в привычный рабочий график. Открываются торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы, кафе и рестораны. Но часть ограничений сохранится. Невакцинированные и не переболевшие ковидом пожилые и люди с хроническими заболеваниями - на самоизоляции. И конечно, обязательно для всех, кто сегодня спешит на работу или по делам, - маски в общественном транспорте.

С понедельника московские вузы переходят на смешанный формат обучения. В порядке эксперимента. Это предложение союза ректоров столицы и области. Студенты с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированные смогут посещать лекции очно. Остальные - дистанционно. Еще одно новшество - изменения в сертификате о вакцинации или о том, что человек переболел. Документ будет обновлен на портале Госуслуг автоматически. В электронном бланке укажут данные владельца, возможные противопоказания, сведения о ревакцинации. И конечно QR-код.

Осенняя волна ковида в России постепенно идет на спад. Но в пяти областях - Смоленской, Курской, Томской, Челябинской и Новгородской, нерабочие дни пришлось продлить. Пока до середины этой недели. Дальше власти будут принимать решения уже в зависимости от эпидемиологической обстановки. Сегодня ситуация по уровню заболеваемости в этих регионах все еще сложная.

Сделать снимок легких, поставить капельницу, снять кардиограмму: эту работу сегодня взяли на себя 20 военных врачей, прикомандированных на помощь коллегам в ковидные госпитали Тулы. Еще несколько бригад принимают пациентов в подмосковной Кубинке. Тут развернут стационар на 600 человек. А в Хакасию и Тыву Минобороны направило подразделения железнодорожных войск. В "Уралах" - оборудование, необходимое для производства медицинского кислорода. В нем сегодня особенно нуждаются ковидные отделения. Проблем с обеспечением сжиженным газом аппаратов ИВЛ, говорят офицеры, больше не будет. И не придется его закупать в других регионах.

"В день станция может выдавать порядка 100-150 баллонов, в зависимости от режимов и ее производительности, по жидкому кислороду - до тонны", - говорит начальник группы газообеспечения Андрей Николаев.

Если потребуется, уверяют военные, можно производить и больше. Но главные средства борьбы с коронавирусом были и остаются вакцинация и соблюдение ограничений. В Иркутской области сегодня расширен список организаций, куда не попасть без QR-кодов. Это не только торговые центры, но и кафе, музеи, спортивные клубы. В Татарстане и на Камчатке готовятся ввести это правило для пассажиров общественного и междугороднего транспорта.

Тимур Абдуллаев, Михаил Жучков и Филипп Швырев. "ТВ Центр".

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