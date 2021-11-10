Река в Индии покрылась токсичной пеной (видео)

Несмотря на опасность, индийцы полезли купаться

Ядовитая пена накрыла реку Ямуна - одну из крупнейших в Индии. Она протекает в окрестностях столицы. Уже известно, что в воде превышена концентрация аммиака.

Местные экоактивисты винят в этом предприятия по производству и окрашиванию одежды, которые сливают в реку химические отходы. Но, несмотря на опасность, многие индийцы совершили обряд омовения. В стране отмечают древний праздник в честь бога Солнца. И жители решили не нарушать традиции.

Токсичная пена в Ямуне появляется не в первый раз. Власти предупреждают: опасность представляет не только купание в этой священной реке - под угрозой система местного водоснабжения, передает "ТВ Центр".

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