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Собянин рассказал о модернизации кордодрома на юге Москвы

09:17
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Сейчас крупнейший московский центр авиамодельного спорта оставляет желать лучшего

В 2022 году столичные власти модернизируют кордодром в районе Чертаново Центральное. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник отметил, что в этом районе работают сильные секции авиамодельного спорта. Сегодня в них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые еще в 1970-е годы увлеклись авиамоделизмом. Поляна на опушке Битцевского леса была обустроена для тренировочных запусков и проведения соревнований. Однако сейчас крупнейший московский центр авиамодельного спорта оставляет желать лучшего.

В ходе модернизации власти города создадут профессиональные площадки для запуска моделей, поставят некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновят расположенные рядом спортивные и детские площадки.

Собянин выразил надежду, что уже через год Чертаново Центральное сможет принимать всероссийские и даже международные соревнования по авиамодельному спорту.

Высказать мнение о проекте модернизации кордодрома можно на платформе "Активный гражданин", отметил мэр Москвы в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти уже приступили к формированию планов по благоустройству города на 2022 год. Градоначальник отметил, что создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений.

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