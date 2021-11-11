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Путин посетил дом-музей Достоевского

18:06
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Президент оставил запись в книге почетных гостей

Владимир Путин побывал в четверг в музейном центре "Московский дом Достоевского" -  в день 200-летия со дня рождения великого русского писателя, философа и публициста - и оставил запись в книге почетных гостей, сообщает "ТВ Центр".
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Юбилей российского классика отмечается во всем мире - 2021 год объявлен ЮНЕСКО "Годом Достоевского". Экскурсию для главы государства провела министр культуры Ольга Любимова. Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя.

Все здание флигеля в 2019-м году было передано Государственному музею истории российской литературы имени Даля. После чего в музее-квартире Достоевского были проведены ремонтно-реставрационные работы. Открытие было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя.

Площадь обновленного музея - около тысячи квадратных метров. Его собрание разделено на три основных тематических блока: московское детство Достоевского, писательская судьба классика, читательская судьба произведений писателя.

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Владимир Путин посетил музейный центр "Московский дом Достоевского"
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