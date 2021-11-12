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Умер академик РАН Евгений Чазов

16:08
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Ему было 92 года

Министерство здравоохранения России сообщило на сайте о смерти кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Евгения Чазова, ему было 92 года.

"Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибринолизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе", - рассказали в ведомстве.

Там также отметили активную социальную работу Чазова - он, в частности, был сопредседателем движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которое в 1985 году отметили Нобелевской премией мира.

Как уточнили в Минздраве, у Чазова стремились лечиться несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников в России и за рубежом.

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