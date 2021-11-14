Москвичи пришли проститься с Виктором Коклюшкиным

Сатирику было 75 лет

В Москве прощаются с Виктором Коклюшкиным. Траурная церемония проходит в Центральном доме литераторов. Отдать долг памяти знаменитому писателю-сатирику, драматургу, сценаристу и телеведущему пришли родные, близкие и ценители его поистине многогранного таланта, сообщает "ТВ Центр".

Виктор Коклюшкин скончался 12 ноября на 76-ом году жизни. Российскому и советскому зрителю он известен, в первую очередь, своими искромётными юмористическими монологами. Их читали с эстрады ведущие артисты.

Он исполнял их и сам в своём неповторимом авторском стиле. Сатиру Коклюшкина называли интеллигентной.

Писателю удавалось очень точно отражать детали своего времени в выходивших из-под его пера рассказах, повестях романах и сценариях.

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