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Ракова: Москвичи смогут заключать брак во всех офисах "Мои документы"

08:43
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Доступны также другие услуги ЗАГС

Жители столицы могут получить новые услуги ЗАГС во всех городских офисах "Мои документы". Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Заммэра напомнила, что такие услуги ЗАГС, как регистрация брака, подача заявлений на получение повторных документов, внесение изменений в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы, можно было получить в офисах "Мои документы".

Спрос на такие услуги высок: москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали брак. Поэтому было принято решение предоставлять их во всех офисах "Мои документы".

Ракова подчеркнула, что центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов. В трех флагманских офисах — в ВАО, САО и ЮВАО — есть специально оборудованные залы с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии.

Подать пакет документов можно в центрах госуслуг без предварительной записи. На получение большинства услуг москвичи могут оформить предварительную запись на сайте mos.ru, выбрав дату и время. Кроме того, можно подать ряд заявлений онлайн, а затем прийти в удобный день в центр для получения государственных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С конца мая у москвичей появилась возможность получить ряд услуг ЗАГС в 47 офисах "Мои документы". Поскольку эти услуги пользуются популярностью, к осени было принято решение увеличить число центров, где их можно получить, до 87.

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