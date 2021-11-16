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Мишустин дал совет руководителю "Ростелекома"

22:32
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Премьер посоветовал Михаилу Осеевскому тестировать новые сервисы на родственниках

Сервисы, подобные порталу Госуслуг, должны быть более простыми для пользователей - особенно старшего поколения. Об этом на встрече с руководителем "Ростелекома" заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Цифровой ресурс, с помощью которого можно оформить множество документов и подать различные заявки, очень востребован, а уже в следующем году более 200 услуг будут переведены в "цифру", в том числе переоформление водительских прав и паспортов, сообщает "ТВ Центр".

Глава кабмина посоветовал Михаилу Осеевскому тестировать новые сервисы на родственниках.

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