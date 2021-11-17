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Собянин призвал сократить число мигрантов на стройках по программе реновации

14:53
  • среда
  • 17 ноября 2021

Рабочих можно привлекать из регионов

В Басманном районе столицы более трёх тысяч человек получат новые квартиры по программе реновации. Уже в январе следующего года в новостройку на Бауманской улице передут первые жильцы. В среду итоги работ оценил Сергей Собянин.
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Здание возвели по индивидуальному проекту. Установлены автоматические приборы учёта воды и тепла, современная система видеонаблюдения. Есть подземный паркинг, рассчитанный более чем на 150 автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что строительство ведётся ещё на четырёх площадках в районе. И подчеркнул, что для работ необходимо привлекать больше российских граждан. А для этого повышать зарплату и улучшать условия труда.

"Жилье по программе реновации должно быть более индустриальным, с точки зрения подготовки и основных конструктивных элементов, части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Это увеличит производительность труда, уменьшает количество людей, которые требуются. Другого качества люди, с другой зарплатой, меньше мигрантов. У вас много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов", - отметил Сергей Собянин.

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