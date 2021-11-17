На западе Кабула подорвали микроавтобус

Есть погибшие

В западной части Кабула прогремел мощный взрыв, передает афганское агентство Aamaj News.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Даште-Барчи. Сдетонировала магнитная мина, прикрепленная к пассажирскому микроавтобусу. Погибли три человека.

Представители запрещенного в России радикального движения "Талибан", захватившего власть в стране, пока не прокомментировали случившееся.

Это уже второй подобный инцидент в Даште-Барчи за неделю. 13 ноября там также подорвали микроавтобус. Тогда погибли четыре человека.

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