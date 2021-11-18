Не только мех: волонтеры в Подмосковье спасают лис со зверофермы

Как складывается дальнейшая судьба животных?

Отдам в добрые руки! Волонтёры выкупают лис с подмосковных звероферм и находят для них хозяев, которые ценят животных не только за мех. Этим летом добровольцы спасли десятки лис, которым грозила участь стать шапкой или воротником. К чему стоит быть готовым людям, если они позвали к себе в дом зверя?

С появлением в обычной московской квартире лисенка по кличке Нарута жизнь её обитателей изменилась на все 180 градусов. И, как они уверяют, в лучшую сторону.

"Животное очень классное, очень милое, доброе, эмоциональное, несмотря на свою какую-то дикость и иногда дикие повадки. Это как маленький ребенок, по сути", - рассказала Дарья Счастливая.

К трудностям лисьего характера в виде склонности к мелким хищениям и любви "погудеть" (орет и хулиганит) на полную катушку будущие хозяева были готовы. На лису они решились из-за банальной аллергии у обоих на кошек и даже на собак. Но увидев, насколько сообразителен и жизнелюбив их питомец, о своем выборе нисколько не пожалели.

Проживая в домашних условиях, лисы довольно быстро учатся доверять людям. Ежедневно выходя с хозяевами на прогулку в Екатерининский парк, что по соседству с их домом, Нарута быстро превратилась в местную знаменитость.

Что было бы с Нарута на звероферме, откуда её выкупили волонтеры, страшно даже представить. А таких, как эта лисичка, в месте, где она родилась, "на шубки" собираются перевести порядка 10 тысяч только в этом году, как информирует сайт предприятия. Чтобы спасти хоть кого-то, любители животных регулярно оповещают о сборе средств в интернете. На них затем и вызволяют зверьков.

"Этим летом мы спасли порядка 50 лис. У нас было очень много выездов. Мы находим дом лисам, выкупаем их, спасаем с разных звероферм и освещаем это в соцсетях, для того чтобы люди отказывались от натурального меха", - говорит зоозащитник, волонтер Наталья Челкина.

Обзавестись целым семейством из пяти лисят Мария Матвеева решилась совершенно для себя неожиданно. Полгода назад из объявления в соцсетях она узнала, что для вызволения пушных животных с подмосковных звероферм волонтерам требуются добровольцы. Рассудив, что на ее загородном участке места достаточно, девушка забрала один из выводков в полном составе.

Трех взрослых лис-чернобурок и одну енотовидную собаку, выкупленных волонтерами во время одного из последних визитов на подмосковную звероферму, Мария тоже пока разместила у себя.

Когда животные отойдут от стресса и освоятся в новых условиях, им начнут подыскивать дом. И неважно, будут ли эти лисы жить в черте города или за его переделами, главное – они будут жить.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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