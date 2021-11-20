Памяти Валерия Гаркалина

Артист ушёл на 68 году жизни

Не стало Валерия Гаркалина – артиста и театрального педагога. Причиной смерти стал коронавирус. Актёр боролся с ним несколько недель в больнице в Коммунарке, куда попал в начале октября.

В 2017 году Валерий Гаркалин был гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Почему Сергей Владимирович Образцов дважды принимал Валерия Гаркалина в свою труппу? Ради чего, по мнению актёра, зрители ходят в театр? По какой причине будущая жена "хамила" герою программы? Обо всём этом и многом другом артист откровенно рассказал Татьяне Устиновой.

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