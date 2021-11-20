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Умер Валерий Гаркалин

10:33
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Ему было 67 лет

Умер Валерий Гаркалин. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.  Несколько недель 67-летний артист находился в крайне тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом.

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У Гаркалина были практически полностью поражены лёгкие. Врачи подключили его к аппарату ЭКМО.

На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм справился с болезнью, она сейчас проходит курс реабилитации.

Актёр известен по своим ярким киноролям в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Царь Иван Грозный" и многочисленным театральным постановкам.

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