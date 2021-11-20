Ему было 67 лет

Умер Валерий Гаркалин. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Несколько недель 67-летний артист находился в крайне тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом.

У Гаркалина были практически полностью поражены лёгкие. Врачи подключили его к аппарату ЭКМО.

На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм справился с болезнью, она сейчас проходит курс реабилитации.

Актёр известен по своим ярким киноролям в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Царь Иван Грозный" и многочисленным театральным постановкам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram