Ему было 67 лет
Умер Валерий Гаркалин. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Несколько недель 67-летний артист находился в крайне тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом.
У Гаркалина были практически полностью поражены лёгкие. Врачи подключили его к аппарату ЭКМО.
На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм справился с болезнью, она сейчас проходит курс реабилитации.
Актёр известен по своим ярким киноролям в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Царь Иван Грозный" и многочисленным театральным постановкам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram