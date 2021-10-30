У больного коронавирусом Гаркалина отказывает сердце

Артист находится в тяжёлом состоянии

Валерий Гаркалин находится в крайне тяжёлом состоянии: у артиста не выдерживает сердце. Об этом kp.ru ("Комсомольской правде") сообщили источники в медицинских кругах.

Неназванные информаторы газеты утверждают, что у артиста критически падает давление.

О том, что 67-летний Гаркалин находится в критическом состоянии, СМИ сообщали ещё две недели назад. Из-за коронавируса у артиста почти полностью поражены лёгкие, он подключен к аппарату ЭКМО.

На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм справился с болезнью, она сейчас проходит курс реабилитации.

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