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У больного коронавирусом Гаркалина отказывает сердце

16:14
  • суббота
  • 30 октября 2021

Артист находится в тяжёлом состоянии

Валерий Гаркалин находится в крайне тяжёлом состоянии: у артиста не выдерживает сердце. Об этом kp.ru ("Комсомольской правде") сообщили источники в медицинских кругах.
Ухудшилось состояние госпитализированного Валерия Гаркалина

Неназванные информаторы газеты утверждают, что у артиста критически падает давление.

О том, что 67-летний Гаркалин находится в критическом состоянии, СМИ сообщали ещё две недели назад. Из-за коронавируса у артиста почти полностью поражены лёгкие, он подключен к аппарату ЭКМО.

На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм справился с болезнью, она сейчас проходит курс реабилитации.

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