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Ухудшилось состояние госпитализированного Валерия Гаркалина

14:18
  • суббота
  • 23 октября 2021

У него коронавирус

Состояние госпитализированного с коронавирусом Валерия Гаркалина ухудшилось. У него почти полностью поражены лёгкие, сообщает Telegram-канал  Mash.
Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве

67-летний актёр по-прежнему находится в реанимации, он подключён к аппарату ЭКМО. На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм смог побороть коронавирус, она сейчас проходит курс реабилитации.

Валерия Гаркалина госпитализировали в начале октября в больницу в Коммунарке.

Актёр известен по своим ярким киноролям в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Царь Иван Грозный" и многочисленным театральным постановкам.

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