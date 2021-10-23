Ухудшилось состояние госпитализированного Валерия Гаркалина

У него коронавирус

Состояние госпитализированного с коронавирусом Валерия Гаркалина ухудшилось. У него почти полностью поражены лёгкие, сообщает Telegram-канал Mash.

67-летний актёр по-прежнему находится в реанимации, он подключён к аппарату ЭКМО. На таком же аппарате несколько недель провела в больнице певица МакSим. Её организм смог побороть коронавирус, она сейчас проходит курс реабилитации.

Валерия Гаркалина госпитализировали в начале октября в больницу в Коммунарке.

Актёр известен по своим ярким киноролям в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Царь Иван Грозный" и многочисленным театральным постановкам.

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