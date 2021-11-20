Грузовик снёс 12-тонный пешеходный мост под Владимиром

Машина перевозила негабаритный груз

Во Владимирской области машина с негабаритным грузом снесла надземный пешеходный переход. Авария произошла в городе Лакинске на трасе М-7 днём 20 ноября.

Водитель грузового автомобиля не учёл габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции. В аварии никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

После ДТП полиция на время перекрыла движение на шоссе, так как было необходимо разобрать конструкции 12-тонного модульного пешеходного моста. Известно, что его установили в 2016 году.

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