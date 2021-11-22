Сама выбрала дату своего рождения: малоизвестные факты о Нине Руслановой

Актриса скончалась накануне

В Москве на 76-м году жизни скончалась Нина Русланова. Выдающаяся актриса, любимая миллионами зрителей, с яркой индивидуальностью и сильным характером. Она воплотила полторы сотни образов в кино, блистала на театральной сцене, поражая многогранным талантом и пронзительной искренностью в каждой роли. Фильмы с ее участием стали культовыми.

Её узнавали моментально, с закрытыми глазами – по тембру голоса, по интонации. По её внутренней силе – такой мощной, что хватило бы на десятерых. Полторы сотни ролей в кино! У лучших режиссёров, с выдающимися партнёрами. И в каждой работе она была неповторимой и непостижимой. Будто играла в первый и в последний раз.

Нина Русланова хорошо знала, что такое и неблагополучие, и настоящая беда. В свой первый детский дом попала в двухмесячном возрасте. Всего же их было пять. День рождения выбрала сама – 5 декабря, праздник, день Конституции. Значит, все будут отдыхать и поздравлять. Фамилию ей дали в честь певицы Руслановой. А что до отчества, так оно тогда было самым популярным у детдомовцев. Ивановна.

Она очень гордилась тем, что закончила именно Щукинское, называя его самым великим театральным училищем с самыми великими педагогами. И всегда помнила главные уроки, всю жизнь продолжая учиться и играть – не только в кино, но и в театре.

Она давно и тяжело болела. Свои последние роли, завоевавшие высокие награды, играла, уже превозмогая боль. А когда сил не оставалось, просто звонила друзьям. Чтобы сказать – она не сдаётся!

"Я благодарна судьбе, что мне удалось с ней работать, она незаслуженно мало играла и, в общем, не очень счастливой женской судьбой. Долго в нашей памяти. И наша благодарность будет ей наградой", - рассказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

"Блистательная актриса, удивительный человек с очень непростой судьбой. Вообще, она человек безумно интересный. Просто второй подобной актрисы я не знаю. Один смех её чего стоит", - говорит режиссёр, народный артист России Евгений Герасимов.

Какое счастье, что она успела сыграть так много ролей! Оставив нам свой смех, свои слёзы и невероятную улыбку. Красивой женщины, Сильного и очень светлого человека.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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