Наезд внедорожника на толпу в США. Главное

Что известно о трагедии?

Пять человек погибли, более 40 пострадали при наезде автомобиля в рождественскую процессию в американском штате Висконсин. Внедорожник на высокой скорости врезался на участников парада.

С помощью видеозаписей, размещенных очевидцами в социальных сетях, можно по секундам восстановить произошедшее. Красный внедорожник несется по главной улице небольшого города Уокеша, маневрирует между колоннами, немного сбрасывает скорость, уперевшись в спины оркестра, но затем водитель нажимает на газ.

Участники парада разбегаются. Внедорожник вновь набирает скорость. Сбивает ограждения. Полицейские открывают огонь, но остановить автомобиль не получается. По меньше мере пять человек погибли, более 40 получили травмы. В местную больницу доставили троих пострадавших в критическом состоянии.

Рождественский парад для небольшого городка - важное событие. Жители Уокеша каждый год приходят сюда семьями. Помятый внедорожники обнаружили рядом с одним из домов неподалеку. Полицейские отчитались, что задержали "человека, представляющего интерес для следствия", а затем в СМИ появилась информация о том, что схвачен водитель.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника. Произошедшее пока не квалифицируют как теракт. Но власти закрыли до особого распоряжения школы города и перекрыли дороги как минимум на 24 часа.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram