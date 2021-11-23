В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 46 человек

Причины инцидента выясняют

Крупное ДТП на трассе Струма в Болгарии. Туристический автобус, который следовал из Северной Македонии в Турцию, неожиданно загорелся.

По некоторым данным, погибли 46 человек, среди них - 17 детей. Причина аварии пока неизвестна. В салоне автобуса находились 51 пассажир и водитель - он также стал жертвой ДТП.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Их состояние медики оценивают как стабильное. Движение на этом участке автомагистрали ограничено в обоих направлениях, сообщает "ТВ Центр".

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