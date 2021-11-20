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Известный автоблогер разбился в ДТП на Кутузовском проспекте

16:51
  • суббота
  • 20 ноября 2021

В серьёзной аварии погибли два человека

В аварии на Кутузовском проспекте погибли два человека. Один из них - популярный автоблогер Саид Губденский. Он не раз предостерегал водителей от нарушения скоростного режима. На его аккаунт в Instagram подписаны около полумиллиона человек.

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По данным Telegram-каналов 112 и Mash, ДТП произошло рядом со станцией метро "Кутузовская": столкнулись Mercedes-Benz, BMW и Volvo. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в две другие машины.

От сильного удара блогер вылетел из салона и скончался на месте. Сидевшего рядом с ним пассажира доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

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