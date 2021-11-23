Названы возможные причины страшной аварии в Болгарии

Водитель мог не справиться с управлением из-за погодных условий

46 человек погибли, в том числе 12 детей, по меньшей мере пострадали шесть. Крупная авария с участием туристического автобуса произошла этой ночью на трассе в Болгарии. По предварительной версии, машина сначала врезалась в ограждение, а затем загорелась. Большинство пассажиров не смогли выбраться из охваченного пламенем салона. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить.

Тридцать первый километр трассы "Струма". Окрестности Софии. Движение перекрыто. На дороге - полностью сгоревший автобус. Этой ночью, потеряв управление, машина врезалась в металлический отбойник. Двери оказались заблокированы. В салоне, охваченном пламенем, погибли 46 человек. Сейчас полицейские выясняют главную деталь - из-за чего начался пожар. И когда. Еще во время движения или после удара об ограждение?

Впрочем, данные о количестве погибших предварительные. Опознание, говорят в МВД, займет не один день. "Картина ужасающая, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число, эксперты возьмут пробы ДНК, чтобы провести идентификацию", - сообщил министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков.

Семь человек спаслись. Им удалось выбраться наружу через разбитое стекло. Почти у всех ожоги лица, дыхательных путей, переломы. Погибшие и пострадавшие в автокатастрофе - туристы из Северной Македонии. Они направлялись из Стамбула через Софию в Скопье. Сейчас полицейские выясняют все причины, которые могли если не спровоцировать автокатастрофу и пожар, то усугубить ситуацию. Проверяется информация о том, что в салоне якобы находились мешки с древесным углем, которые купили туристы.

"Рассматриваются две основные версии причин происшествия - ошибка водителя или внезапная техническая неисправность", - отметил директор национальной следственной службы Борислав Сарафов.

Впрочем, водитель мог не справиться с управлением из-за плохих погодных условий - ночью шел сильный дождь. Или спущенного колеса. Эти версии тоже рассматриваются. Трасса Струма считается одной из самых проблемных в Болгарии. Все минувшее лето на дороге заделывали ямы и колдобины и состояние дорожного полотна, как пишут болгарские СМИ, далеко от идеального. Аварии на этой трассе не редкость.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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