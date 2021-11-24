Не просто дипломатический скандал: как Литва поссорилась с Китаем

В чем суть конфликта и насколько он серьезен?

Литва Китая не боится. А Китай предлагает Литву просто взять и поделить между Россией и Белоруссией. В интернете - тревожные заголовки. Это не просто дипломатический скандал. Когда супердержава выступает за раздел суверенного государства, входящего в Евросоюз, войной пахнет.

Но разберемся. Есть такие страны, которым нужно постоянно напоминать о себе. Об их существовании вспоминают редко, где они находятся – мало кто в мире знает. Но есть способ напомнить. Присоединиться к большому конфликту. Конечно, не в одиночку, лучше в компании. А самое безопасное: под крылом Большого брата. Конфликт между Китаем и Литвой может выглядеть комично. Но он существует. Так, Пекин понизил уровень дипломатических связей с Вильнюсом, сообщают нам ведущие китайские газеты. В Китае пригрозили "прихлопнуть Литву как муху". Наши источники с тревогой начали цитировать китайскую прессу.

Для справки: население Литвы не дотягивает до трех миллионов. Одна китайская провинция - это от 20 до 100 миллионов человек. Страны, которым не суждено играть большую роль в мировой политике, всегда рвутся на передовую и демонстрируют готовность к самопожертвованию. Польские военные на периферии Евросоюза отражают грозные толпы мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Героизм, судя по публикациям в польской прессе, такой, какого не было во времена нашествия Золотой орды. Украина готова вступить в войну с Россией и ждет агрессии. Американцы сказали, что надо ждать, оружия подкинули. Они и ждут, готовятся к решительной битве. Литва приютила у себя оппозиционного деятеля из Белоруссии Светлану Тихановскую. Тут даже в Литовском сейме возмутились. Депутат Сейма подсчитал: на Тихановскую потратили 400 тысяч евро, а она спасибо по-литовски сказать не может.

И вот Литва того и гляди вступит в войну с Китаем. К истории вопроса: Тайвань – неотъемлемая часть Китая, это незыблемая позиция КНР. При этом Соединенные Штаты продают Тайваню оружие, оказывают поддержку, американские военные корабли регулярно проходят через Тайваньский пролив, вызывая раздражение Пекина. И тут Литва вступила в большую игру, открыв у себя официальный офис Тайваня, такое самодеятельное диппредставительство. В Пекине это расценили как подрыв суверенитета КНР и понизили уровень дипотношений.

Не стоит буквально принимать заголовки в интернете. В деталях вся суть. Официальный Китай, конечно, не призывает к разделу Литвы. Это китайские читатели с коммунистической прямотой предлагают просто взять и разделить беспокойную страну. А в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram