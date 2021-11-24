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В Москве прощаются с Ниной Руслановой

11:48
  • среда
  • 24 ноября 2021

Траурная церемония проходит в Доме кино

В Москве в среду прощаются с Ниной Руслановой. Народная артистка России скончалась 21 ноября на 76-м году жизни.
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В Доме кино, где проходит траурная церемония, с самого утра многолюдно. Отдать дань памяти пришли коллеги, родные и близкие артистки, и, конечно, просто почитатели её выдающегося таланта, сообщает "ТВ Центр".

Нина Русланова блистала на киноэкране и театральной сцене, и даже эпизодические роли в её исполнении приобретали неповторимый колорит. Её любили за самобытность, обаяние и внутреннюю силу, а ещё за искренность - и в кадре, и в жизни, которой невозможно было не поверить.

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