В Москве прощаются с Ниной Руслановой

Траурная церемония проходит в Доме кино

В Москве в среду прощаются с Ниной Руслановой. Народная артистка России скончалась 21 ноября на 76-м году жизни.

В Доме кино, где проходит траурная церемония, с самого утра многолюдно. Отдать дань памяти пришли коллеги, родные и близкие артистки, и, конечно, просто почитатели её выдающегося таланта, сообщает "ТВ Центр".

Нина Русланова блистала на киноэкране и театральной сцене, и даже эпизодические роли в её исполнении приобретали неповторимый колорит. Её любили за самобытность, обаяние и внутреннюю силу, а ещё за искренность - и в кадре, и в жизни, которой невозможно было не поверить.

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