Молдавия рискует остаться без российского газа

Задолженность до сих пор не оплачена

Премьер-министр Молдавии попросила парламент республики в срочном порядке одобрить выплату "Газпрому" долга в 74 миллиона долларов. В противном случае Россия будет вынуждена остановить поставку в страну голубого топлива. Деньги за газ ждали еще 22 ноября, пока не стало ясно: с единственным обязательством - платить по выгодному для партнера контракту в срок - Кишинев не справился.

Из Кишинева приходят противоречивые данные. Сообщается, что у "Молдовагаза" нет 74 миллионов долларов, чтобы погасить задолженность за поставки топлива перед "Газпромом". Деньги попросили у правительства, но разрешение может дать только парламент. И этот вопрос будут рассматривать в четверг. Однако деньги должны быть переведены до полуночи среды. Иначе поставки газа в Молдавию прекратятся.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется сегодня обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером эту проблему. По заверению политика, всю сумму якобы нашли на прошлой неделе, но на перечисление требуется время. Спыну отметил, что долг выплатят из финансов, предоставленных компании "Энергоком" на период чрезвычайного положения в энергетике, которое действовало в стране с 22 октября по 20 ноября.

Исходя из сложной энергетической ситуации в Молдавии, в связи с которой и был введён режим чрезвычайного положения, российская сторона фактически пошла на уступки. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" заключили новый пятилетний контракт, причём, по сути, на молдавских условиях. Это стало результатом переговоров газовиков и политиков. Старый договор истёк в сентябре. В Кишинёве были очень довольны подписанием, о чём не раз заявляли публично политики разного уровня. В том числе и вице-премьер Спыну.

"Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны", - сказал он.

Единственное условие, которое при подписании контракта поставила российская сторона и с которым Кишинёв согласился, это своевременная оплата всех текущих платежей в полном объёме. Условия в Молдавии назвали взаимовыгодными и справедливыми. Это было в начале октября. Однако уже 22 ноября, когда настало время платить по счетам, Москва не получила ни цента, что вызвало, мягко говоря, удивление. Кишинёв, получив значительные преференции по сравнению с другими иностранными потребителями российского газа, свои обязательства не выполнил, причём практически сразу.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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