В Доме кино простились с Ниной Руслановой

Отдать дань памяти пришли родные и близкие

В Москве простились с Ниной Руслановой. Народная артистка России скончалась 21 ноября на 76-м году жизни.

В Доме кино, где проходила траурная церемония, с самого утра было многолюдно. Отдать дань памяти пришли коллеги, родные и близкие артистки, и, конечно, просто почитатели её выдающегося таланта.

Нина Русланова прошла трудный жизненный путь - от девочки из детского дома до легенды отечественного кино и театра. Даже эпизодические роли в её исполнении приобретали неповторимый колорит. Её любили за самобытность, обаяние и внутреннюю силу, а ещё за пронзительную искренность - и в кадре, и в жизни.

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