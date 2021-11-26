Без очередей и волокиты: как в Москве помогают пациентам с раком груди

Первичный приём занимает всего полчаса

Уже месяц врачи московского Центра амбулаторной помощи онкологической больницы №1 помогают пациентам с раком груди. Никуда дополнительно ездить не надо - в отделении проведут первичный осмотр, назначат терапию и при необходимости сделают операцию. Но часто успех лечения зависит от стадии заболевания.

Яркие очки, искусно повязанный шарф и идеальная стрижка. Жизнерадостности Людмиле Васильевне явно не занимать. Несмотря на коварное заболевание. Несколько лет назад пенсионерка поборола рук груди, а недавно при плановом контроле врачи обнаружили метастазы в печени. Женщине сразу же назначили лечение гормональными препаратами - химиотерапию.

Когда у Людмилы Васильевны впервые заподозрили опухоль молочной железы, она потратила несколько недель на одну лишь постановку диагноза в районном диспансере. На этот раз ходить по разным врачам, ждать появления записи на ту или иную процедуру и просиживать в очередях не пришлось. Пенсионерку направили в новый Центр амбулаторной онкологической помощи городской онкобольницы №1 на Загородном шоссе.

"Пациент приходит в один кабинет к одному врачу, и этот врач его комплексно обследует. Это три приёма онколога до выведения его на консилиум", - рассказала заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы Центра амбулаторной онкологической помощи ГКОБ №1 Вера Диденко.

Здесь все врачи онкологического профиля: от УЗИ-специалиста до хирурга. Первичный приём занимает всего 30 минут. А от него до начала терапии - не больше 10 суток. Такие возможности появились благодаря новейшему маммологическому оборудованию.

Тут же проводят и операции по удалению молочных желёз. При этом каждая женщина, которая вынуждена пройти такую процедуру, может бесплатно восстановить форму груди - сразу же или спустя время.

"Основные приоритетные задачи нашего отделения - сделать так, чтобы наши пациентки были не только здоровыми, но и красивыми. Поэтому мы используем все самые последние разработки. Это онкопластические резекции, реконструктивно-пластические операции с использованием различных самых последних материалов", - рассказала заведующая отделением онкомаммологии и реконструктивно-пластической хирургии Центра амбулаторной онкологической помощи ГКОБ №1 Мария Ермощенкова.

Маммологи центра не только помогают больным, но и делятся опытом с коллегами. Читают лекции в онлайн-формате и устраивают вебинары - присоединиться можно на сайте амбулатории. А в этом ноябре они провели очный курс повышения квалификации для врачей-онкологов и пластических хирургов со всей России.

Ксения Игнатова, Егор Миронов и Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram