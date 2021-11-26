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Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и ЮАР

19:20
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Также продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией до 1 февраля

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки, в том числе ЮАР. Как сообщил федеральный оперативный штаб, решение обусловлено распространением нового штамма коронавируса.
Оперштаб оценил заразность нового штамма коронавируса

"В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: <…> продлить приостановку авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания до 1 февраля 2022 года включительно", — говорится в сообщении оперштаба (цитата по ТАСС).

Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Гонконга, Израиля и ряда африканских государств.

В надзорном ведомстве полагают, что новый штамм коронавируса может быть более заразным и снижать эффективность антител. В настоящее время в России ни одного случая заболевания южноафриканским штаммом не зарегистрировано.

Применяемые в России тесты на коронавирус способны выявить новый штамм, уточнили в оперштабе.

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