Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и ЮАР

Также продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией до 1 февраля

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки, в том числе ЮАР. Как сообщил федеральный оперативный штаб, решение обусловлено распространением нового штамма коронавируса.

"В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: <…> продлить приостановку авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания до 1 февраля 2022 года включительно", — говорится в сообщении оперштаба (цитата по ТАСС).

Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Гонконга, Израиля и ряда африканских государств.

В надзорном ведомстве полагают, что новый штамм коронавируса может быть более заразным и снижать эффективность антител. В настоящее время в России ни одного случая заболевания южноафриканским штаммом не зарегистрировано.

Применяемые в России тесты на коронавирус способны выявить новый штамм, уточнили в оперштабе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram